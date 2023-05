Carro pega fogo após colisão e duas pessoas ficam feridas na Rodovia Vassilio Boiko

Um veículo GM/Onix pegou fogo e ficou completamente destruído após colisão com um Fiat Linea, na noite de ontem (09), na rodovia Vassilio Boiko, que liga Roncador a Iretama. Duas pessoas ficaram feridas.

A colisão ocorreu na entrada para a localidade de Santo Antonio. O Fiat Línea era ocupado por um rapaz, e o Onix por uma moça, ambos de Roncador, porém a jovem reside em Iretama.

Com o impacto, o veículo Onix pegou fogo e ficou totalmente destruído pelas chamas. De acordo com as informações, os dois motoristas foram encaminhados para o Hospital Municipal de Roncador, conscientes e com ferimentos leves.

A Brigada Comunitária de Roncador conseguiu apagar as chamas, mas devido ao tempo gasto pela distância, não foi possível obter êxito contra a destruição do veículo. A Polícia Rodoviária Estadual vai apurar a circunstâncias do acidente.

Com informações e foto: Jorge Tolim/Voceeregiao