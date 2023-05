Dois são presos em Mamborê com motocicleta furtada

A equipe da Policia Militar de Mamborê, retornando de patrulhamento no Patrimônio do Guarani visualizou dois elementos em uma motocicleta de cor prata, que ao cruzarem com a viatura, com as luzes traseira da motocicleta todas queimadas.

A PM resolveu retornar e abordar os suspeitos. Acionados os sinais sonoros e luminosos o condutor obedeceu de imediato a ordem de parada, sendo que na revista pessoal nada de ilícito encontrado com os dois jovens identificados, ambos conhecidos no meio policial por furtos, lesão corporal entre outras ocorrências, indagados sobre a motocicleta o condutor disse que haviam feito um rolo no Patrimônio do Canjarana e que ele e o carona iriam levar a motocicleta para o um terceiro no Guarani.

Ao ser verificado a placa da motocicleta, deu em uma motocicleta Honda 150/Bros NXR ES de cor preta, sendo que a

moto abordada se tratava de uma motocicleta Honda 150 de cor prata. Ao verificar o chassi, correspondeu e identificou

a placa de outra motocicleta com indicativo de furto em data 23/04/2022 no município de Luiziana – PR. Foi verificado que o

miolo da ignição da motocicleta estava danificado e sem chaves.

Diante do flagrante foram certificados de seus direitos e encaminhado a delegacia de policia de Mamborê onde ficaram a disposição da justiça.

11º BPM – Ubiratã Online