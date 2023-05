PCPR conclui inquérito policial de injúria racial em Juranda

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito policial que investigava um crime de injúria racial ocorrido no dia 25 de março de 2023, em Juranda. A suspeita do crime foi indiciada por injúria racial.

De acordo com a delegada da PCPR Laryssa de Lima, a vítima é uma criança de 11 anos que recebeu ofensas.

“Além da vítima, ouvida em escuta especializada por se tratar de criança, foram ouvidas quatro testemunhas que confirmaram os fatos”, explica a delegada.

CRIME – Em via pública, a suspeita emitiu ofensas referentes a cor da pele da vítima. As testemunhas foram ouvidas em sede policial.

A suspeita não foi presa por não estar em situação de flagrante. Porém, foi indiciada pelo crime de injúria racial.

Caso condenada, pode pegar de 2 a 5 anos de reclusão.