Samu abre concurso com vagas para Ubiratã e cidades da região

O Consórcio responsável pela administração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Noroeste do Paraná divulgou a abertura de um novo concurso público. O certame oferece 21 vagas efetivas, além de formação de cadastro de reserva, para diversos municípios da região. Os salários variam de R$ 1,9 mil a R$ 10,9 mil.

Entre as cidades contempladas com as oportunidades estão Ubiratã que tem vaga para Técnico Enfermagem Socorrista e Condutor de Ambulância Socorrista. Campo Mourão, Goioerê, Cruzeiro do Oeste, Umuarama, Barbosa Ferraz entre outras cidades. As vagas abrangem diferentes cargos e níveis de escolaridade, visando atender às demandas específicas do Samu Noroeste.

Os interessados em participar do concurso devem ficar atentos aos requisitos e prazos estabelecidos no edital, que será divulgado em breve. Serão oferecidas vagas para profissionais da área de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores socorristas, entre outros.

As inscrições estão abertas e encerram no dia 06/06/2023 e devem ser feitas pelo site do Ippec.E só clicar: https://ippec.org.br/concursos/concurso/215

Confira os cargos e cidades na tabela abaixo:

Cargo Taxa de Inscrição Médico Regulador – Umuarama R$ 150,00 (Superior Completo) Médico intervencionista – Umuarama R$ 150,00 (Superior Completo) Médico intervencionista – Campo Mourão R$ 150,00 (Superior Completo) Médico intervencionista – Goioerê R$ 150,00 (Superior Completo) Médico intervencionista – Cianorte R$ 150,00 (Superior Completo) Médico intervencionista – Ivaiporã R$ 150,00 (Superior Completo) Médico intervencionista – Loanda R$ 150,00 (Superior Completo) Médico intervencionista – Paranavaí R$ 150,00 (Superior Completo) Enfermeiro Intervencionista – Ivaiporã R$ 120,00 (Superior Completo) Operador de Rádio – Umuarama R$ 80,00 (Médio) Técnico Enfermagem Socorrista – Umuarama R$ 80,00 (Médio/Técnico) Técnico Enfermagem Socorrista – Cruzeiro do Oeste R$ 80,00 (Médio/Técnico) Técnico Enfermagem Socorrista – Icaraíma R$ 80,00 (Médio/Técnico) Técnico Enfermagem Socorrista – Barbosa Ferraz R$ 80,00 (Médio/Técnico) Técnico Enfermagem Socorrista – Iretama R$ 80,00 (Médio/Técnico) Técnico Enfermagem Socorrista – Ubiratã R$ 80,00 (Médio/Técnico) Técnico Enfermagem Socorrista – Rondon R$ 80,00 (Médio/Técnico) Técnico Enfermagem Socorrista – Iviaporã R$ 80,00 (Médio/Técnico) Técnico Enfermagem Socorrista – São João do Ivaí R$ 80,00 (Médio/Técnico) Técnico Enfermagem Socorrista – Paranavaí R$ 80,00 (Médio/Técnico) Técnico Enfermagem Socorrista – Nova Londrina R$ 80,00 (Médio/Técnico) Técnico Enfermagem Socorrista – Querência do Norte R$ 80,00 (Médio/Técnico) Técnico Auxiliar de Regulação Médica (TARM) – Umuarama R$ 80,00 (Médio/Técnico) Condutor de Ambulância Socorrista – Icaraíma R$ 80,00 (Médio/Curso Especifico) Condutor de Ambulância Socorrista – Barbosa Ferraz R$ 80,00 (Médio/Curso Especifico) Condutor de Ambulância Socorrista – Iretama R$ 80,00 (Médio/Curso Especifico) Condutor de Ambulância Socorrista – Ubiratã R$ 80,00 (Médio/Curso Especifico) Condutor de Ambulância Socorrista – São João do Ivaí R$ 80,00 (Médio/Curso Especifico) Condutor de Ambulância Socorrista – Paranavaí R$ 80,00 (Médio/Curso Especifico) Condutor de Ambulância Socorrista – Loanda R$ 80,00 (Médio/Curso Especifico) Condutor de Ambulância Socorrista – Nova Londrina R$ 80,00 (Médio/Curso Especifico) Analista de Recursos Humanos – Umuarama R$ 120,00 (Superior Completo) Técnico em Informática – Umuarama R$ 80,00 (Médio/Técnico)

