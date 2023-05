Pai é o principal suspeito de ter matado a própria filha no Paraná

Um crime brutal aconteceu em Adhemar de Barros, Distrito de Terra Rica, no Noroeste do Paraná. Uma menina de apenas 4 anos, acabou sendo assassinada pelo próprio pai, identificado como Nadiro da Silva de Souza. Maria Cecília Silva de Souza, foi localizada morta no Rio do Corvo, região de área rural, durante o início da noite de sábado (13).

As equipes do Corpo de Bombeiros de Cianorte e Londrina, já vinham realizando as buscas com a informação do possível assassinato, quando por volta das 18h40, o cadáver da garotinha acabou sendo localizado. A uma suspeita é de que o homem tenha cometido ato extremo.

Conforme o delegado Samuel Souto Ribeiro, as buscas no rio irão continuar neste domingo (14), para tentar localizar o corpo do homem. Não é descartado também que ele possa estar vivo e fugindo das autoridades.

O crime teria acontecido na sexta-feira (12), o pai teria pegado a criança na creche, onde acabou assassinando a menina. Logo após ele tirou uma foto da criança morta e mandou junto com um áudio através de mensagens para familiares onde ficaram sabendo sobre o ocorrido.

Conforme informações de testemunhas, mãe e filha tinham uma medida protetiva, já que o acusado vinha fazendo ameaças até de morte, o relacionamento era muito conturbado entre eles, o casal já estava separado há cerca de 2 anos. Nesta semana foi concedido através de um juiz, que o pai pudesse ver a filha, onde tudo aconteceu.

Conforme as informações da polícia, na foto que o pai encaminhou, era possível ver a criança morta dentro de um carro com as mãos amarradas e apresentava sinais de estrangulamento.

Fonte Rpórter Carlos Dutra