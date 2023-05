BPFron apreende carro carregado com cigarros contrabandeado em Ubiratã

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira apreenderam um carro carregado com cigarros contrabandeado do Paraguai em Ubiratã.

O patrulhamento foi feito durante a Operação Fronteiras e Divisas. O carro estava carregado com 1.100 pacotes de cigarros contrabandeados.

O condutor do veículo e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Cascavel. Disque denúncia: (44) 9 9985-2726 ou 181.

