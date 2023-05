Homem é preso dirigindo embriagado após ameaçar de morte ex companheira em Ubiratã

Uma mulher acionou a Policia Militar de Ubiratã na noite desta segunda-feira (15), informando informando que seu ex companheiro estava lhe ameaçando de morte.

Ela mostrou em qual veículo o homem estava. Foi realizado a abordagem do veículo GM/celta de cor prata, cujo condutor desobedeceu a ordem de parada tentando se evadir da equipe policial. Posteriormente foi logrado êxito em abordar o

veículo. O condutor desceu do veículo com visíveis sinais de embriaguez, informando que discutiu com sua ex companheira e confessando ter ingerido bebida alcoólica.

Diante dos fatos o homem realizou o teste do etilômetro dando um resultado de 0 87 mg/l sendo conduzido para a Delegacia de Campina da Lagoa para as providências da policia judiciária.

11º BPM – Ubiratã Online