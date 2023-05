PRE apreende carro carregado com 20 caixas de cigarros na BR 369

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Cascavel apreendeu carro carregado com 20 caixas de cigarros na BR 369, na região de Corbélia, nesta terça-feira (16).

Conforme informado à reportagem, os policiais retornavam para Cascavel de um operação de segurança em Nova Aurora nas PR 239/180/317, quando avistaram o condutor de um Monza em atitude suspeita.

Na tentativa de abordagem, o motorista fugiu. Na sequência, ele chegou a parar às margens da rodovia e quando os policiais desceram da viatura, o suspeito realizou manobra em cima da pista e bateu contra um Guard Rail.

O envolvido fugiu para um milharal e não foi localizado pela polícia.

Já no veículo, com placas de Toledo e sem alerta de furto, foram encontradas 20 caixas de cigarros. O Monza foi encaminhado à 3ª Companhia juntamente com a apreensão.

Fonte: Catve