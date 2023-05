Polícia Ambiental autua produtor em R$ 108 mil por transformar floresta nativa em área de pastagem

Em atendimento a uma denúncia anônima, a Polícia Ambiental vistoriou uma propriedade rural no município de Altamira do Paraná, onde foi constatado a substituição de mais de 5 hectares de vegetação nativa por plantio de capim brisantão, com a intenção de converter a floresta nativa em área de pastagem.

A ação foi feita sem autorização do órgão ambiental competente. Entre a vegetação nativa suprimida, a Polícia Ambiental identificou árvores de Perobas, constante na Lista Nacional de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção.

O proprietário do imóvel, responsável pelos danos à vegetação nativa, recebeu dois Autos de Infração Ambiental no valor total de R$ 108 mil, teve a área embargada e responderá judicialmente pelos crimes tipificados na Lei de Crimes Ambientais.