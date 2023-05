Ubiratanense perde a vida em acidente na BR 369

Um gravíssimo acidente envolvendo um Chevrolet Kadett e um caminhão, tirou a vida de uma pessoa na tarde desta quarta-feira (17), na BR 369 em Ubiratã.

A vitima foi identificada a principio por Davi, também conhecido como “Fofo”, trabalhava como pintor.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Ambulância do Município estiveram no local mais a vitima não resistiu aos ferimentos entrando em óbito no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Médico Legal (IML) foram deslocados ao local da ocorrência.

Breve mais informações.

.