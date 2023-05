Homens ameaçam e roubam celular em sorveteria em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada via centro de comunicações por volta das 21:00 horas, desta quinta-feira (18), onde segundo informações, teria acontecido um roubo em uma sorveteria no Centro da cidade.

No local, em contato com a vítima, esta relatou que dois indivíduos magros trajando moletom

de cor clara, um deles com tatuagem no pescoço, teria adentrado ao estabelecimento questionando valores dos produtos e logo em seguida anunciaram o roubo, e sob ameaça subtraíram o celular da

vítima de marca (Xiaomi) e dentro da capinha havia dois cartões de crédito (Nubank e Mercado Pago). Ela entregou o celular aos indivíduos que se evadiram.

Diante dos fatos narrados pela vítima a PM realizou patrulhamento nas proximidades, porém os autores não foram localizados.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online