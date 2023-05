Ratinho Jr autoriza concurso público com 360 vagas para policiais e bombeiros

O governador Ratinho Jr autorizou nesta quinta-feira (18) a realização de um novo concurso público para policiais e bombeiros militar. O despacho governamental prevê o preenchimento de 360 vagas. São 230 para a Polícia Militar e 130 para o Corpo de Bombeiros

Com essa autorização, a Secretaria de Segurança Pública do Estado pode contratar a empresa responsável pela organização e realização do concurso. A divulgação de mais detalhes deve ocorrer apenas por meio do edital.

Esse é o segundo concurso dessa gestão para essas duas classes. No ano passado foram convocados 2 mil policiais militares e 400 bombeiros militares aprovados no concurso público de 2021.