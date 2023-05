Jovem de 22 anos fica ferido em acidente na BR 369

Um jovem de 22 anos ficou ferido em acidente de trânsito na madrugada de sábado (20), na BR 369, na altura do quilômetro 506 da rodovia, em Cascavel.

Ele seguia em uma Volkswagen Saveiro no sentido Cascavel/Corbélia quando perdeu o controle da direção e saiu da pista, colidindo contra um barranco às margens da rodovia. Na sequência, o veículo rodou no asfalto e parou no acostamento da pista contrária.

Socorristas do Siate foram chamados e prestaram atendimento ao rapaz, que sofreu apenas ferimentos leves. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Pronto-Atendimento Municipal de Corbélia.