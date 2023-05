Homem morre após explosão de bomba caseira em Toledo; Hospital Bom Jesus foi isolado

Um homem morreu após explosão enquanto manuseava artefatos na tarde deste sábado (20), no Jardim Europa, em Toledo (PR).

A vítima foi socorrida pelo Samu e Corpo de Bombeiros e encaminhada em estado grave ao Hospital Bom Jesus, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Segundo informações o homem teve a mão e uma das pernas decepadas.

Segundo o tenente Paulo de Lima, da Polícia Militar, vários explosivos caseiros foram localizados na casa em que aconteceu o acidente. “O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar foi acionado e esteve na cidade de Toledo para realizar a desativação desses artefatos explosivos”, comentou

Um artefato explosivo ficou no bolso da vítima. Por conta disso, o corpo precisou ser isolado no hospital até a chegada do esquadrão. Ainda segundo o tenente, os moradores vizinhos evacuaram as casas como medida de segurança.

Segundo o morador Junior César Mario, ele ouviu três estouros e encontrou a vítima agonizando no chão. Além disso, o homem tinha o hábito de explodir as bombas durante a madrugada.