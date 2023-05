Bebê nasce dentro de ambulância às margens da BR 369

O pequeno Antônio José de Oliveira não esperou chegar ao hospital e nasceu por volta das 6h desta terça-feira (23) às margens da BR 369, próximo a Corbélia.

Conforme informado à reportagem, a mãe Keila Ribeiro Oliveira, sentiu dores durante a madrugada e foi levada ao PAM de Cafelândia onde mora. Os médicos do plantão avaliaram e pediram transferência com urgência para Cascavel.

Segundo o pai Arderson, a família teve toda a atenção e o cuidado até a chegada da ambulância avançada do Samu.

Durante o trajeto, o médico da ambulância percebeu que não daria tempo de chegar ao hospital, foi quando parou o veículo às margens da rodovia no estacionamento de um restaurante, momento que o bebê nasceu.

Ainda segundo o pai, a mamãe Keila e o pequeno Antônio passam bem. Ele agradeceu as equipes do PAM, da ambulância do SAMU e a Deus.

Fonte: Catve