Forças de segurança apreendem mais de 5 toneladas de drogas em pouco mais de 24 horas no Paraná

As forças de segurança do Paraná realizaram três grandes apreensões de drogas em pouco mais de 24 horas em diferentes pontos do Estado. As operações aconteceram entre a noite de segunda (22) e a madrugada desta quarta (24) e resultaram em mais de 5 toneladas de drogas apreendidas, fruto da integração das polícias e do trabalho de inteligência.

A primeira ocorreu na noite de segunda, por volta de 20h30, em Medianeira, no Oeste. A Polícia Militar apreendeu mais de 2,1 toneladas de maconha durante um patrulhamento às margens da BR-277. Os policiais perceberam uma movimentação em um posto de molas e ao se aproximarem viram indivíduos pulando um muro. Eles não foram localizados, mas abandonaram veículos com as drogas.

O proprietário do estabelecimento foi identificado, localizado e recebeu voz de prisão. Ele, os veículos e a droga foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Medianeira. A ação foi realizada por policiais de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 14º Batalhão da PM.

No final da tarde de terça-feira (23), policiais civis de Paranavaí, na região Noroeste, realizaram uma ação policial na cidade de Amaporã, de cerca de 6 mil habitantes, para averiguar irregularidades em um veículo com placas de Natal/RN. Ele foi localizado estacionado na garagem de uma residência.

Os policiais foram recebidos pelo morador de apenas 22 anos e de longe verificaram que o veículo estava sem os bancos traseiros. Eles fizeram uma varredura na casa e localizaram 2 toneladas de maconha em tabletes e sacos plásticos. Os policiais também apreenderam dinheiro, celular e uma balança de precisão. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de droga.

Na madrugada desta quarta (24), por volta de 5h30, policiais militares de Foz do Iguaçu, na região Oeste, na tríplice fronteira, apreenderam uma canoa no Rio Paraná com cerca de 1,2 tonelada de maconha. A ação contou com apoio de outras forças que atuam na região, inclusive federais.

FRONTEIRAS

As operações na região de fronteira foram intensificadas nas últimas semanas, em decorrência da força-tarefa Fronteiras e Divisas Integradas, que contou com a colaboração de policiais de cinco estados, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O Paraná faz divisa com Paraguai e Argentina.

Fonte: Agência Estadual de Notícias