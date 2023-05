Polícia Militar apreende veículo com produtos ilegais em Corbélia

A Polícia Militar de Corbélia estava realizando patrulhamento pelo Distrito de Nossa Senhora da Penha quando avistou um veículo com aparentes perfurações de tiro na porta do motorista. Diante da suspeita, os policiais optaram por realizar a abordagem do veículo, e durante a revista no interior, foram encontrados diversos volumes contendo cigarros eletrônicos, essências e outros produtos eletrônicos. O condutor do veículo informou que estava transportando esses objetos de Foz do Iguaçu para Maringá.

Ao todo, foram apreendidos 10 volumes contendo eletrônicos, cigarros e essências ilegais, além do veículo utilizado para o transporte desses produtos.

A ação da Polícia Militar foi fundamental para evitar que esses itens chegassem ao mercado de forma irregular, colocando em risco a saúde dos consumidores e prejudicando o comércio legalizado.

O trabalho conjunto das forças de segurança e a cooperação da sociedade são essenciais para enfrentar e superar os desafios impostos pelo crime organizado, garantindo um ambiente seguro e justo para todos os cidadãos.