Homem ‘força’ própria prisão para levar droga, fone de ouvido e pen drive para dentro de cadeia no PR

Um homem de 37 anos forçou a própria prisão para levar droga, um fone de ouvido e um pen drive para dentro da Cadeia Pública de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, conforme a Polícia Militar (PM).A PM afirmou que recebeu uma denúncia anônima de que um homem estava com diversas munições andando por uma rua da cidade. Ao chegarem ao local e realizarem a abordagem, os policiais estranharam as circunstâncias e o comportamento de homem que ‘parecia fazer questão de ser preso’, segundo a polícia.

Na delegacia, no entanto, após desconfiança dos agentes públicos, ele confessou que engoliu os itens após ter sido ameaçado.

“Ele disse que tinha engolido alguns produtos, como droga e tabaco, mas ele também tinha fone de ouvido e pen drive que são objetos bastante demandados dentro do presídio. Então a intensão dele era comercializar esse produtos no interior do presídio”, afirmou o delegado de Polícia Civil Antônio Santos, responsável pelo caso.

Após a confissão, o homem passou por exame de raio-X que confirmou a presença dos itens no intestino dele.

O homem acabou preso, mas diferente do planejado, foi colocado em área isolada do presídio e com monitoramento para poder expelir os itens engolidos.

Ele foi indiciado por porte de munição e caso se comprove que, entre os itens engolidos estava realmente a droga, ele poderá responder por tráfico e também pela tentativa de levar os itens para dentro do presídio.

Fonte: G1