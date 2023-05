Evento do programa Paraná Produtivo reuniu representantes do governo do estado e de 18 municípios da Comcam em Campo Mourão

Nesta quinta-feira (25/05) foi realizada a reunião do Conselho Gestor da região da COMCAM do Programa Paraná Produtivo. O Paraná Produtivo é uma iniciativa da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes, em parceria com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – Ipardes e Serviço Social Autônomo Paraná Projetos.

O programa tem por objetivo estimular e desenvolver territórios do Estado do Paraná, integrando os agentes locais e governamentais com o intuito de fomentar o desenvolvimento produtivo regional e Integrar as políticas públicas em nível municipal e estadual, sincronizando-as com ações desenvolvidas por entidades representativas, pelo setor produtivo empresarial e pelo setor acadêmico.O evento ocorreu no auditório da UTFPR e contou com a participação de representantes de 18 municípios da COMCAM (Campo Mourão,Rancho Alegre D’Oeste, Juranda, Araruna, Barbosa Ferraz, Nova Cantu, Farol, Iretama, Luiziana, Janiópolis, Moreira Sales, Ubiratã, Goioerê, Engenheiro Beltrão, Roncador, Peabiru, Mamborê, Boa Esperança).No evento estiveram presentes prefeitos da região; vereadores, secretários municipais, professores e representantes de instituições de ensino, demais autoridades, e instituições, empresários, sociedade civil organizada e demais lideranças presentes.A reunião teve por objetivo apresentar um estudo que o Sebrae realizou onde foram levantados os indicadores de desenvolvimento econômico da região da COMCAM. Este estudo, conduzido pela economista Dra. Aline Pancera apresentou o cenário atual de desenvolvimento dos municípios da região COMCAM e um comparativo com as regiões vizinhas.

Na oportunidade também estiveram presentes o diretor de desenvolvimento econômico da Invest Paraná, Rogério José Chaves e a assessora, Fabiane Pinto que apresentaram os projetos da InvestParaná para o desenvolvimento das cidades paranaenses e o Presidente do Sistema Regional de Inovação SRI – Centro Ocidental, Rafael Pequito que comentou sobre o processo de formalização do SRI.Ele frisou a importância de todos os municípios implementarem politicas que fomentem a inovação nos municípiosPara a coordenadora executiva do Comitê Gestor do Programa Paraná Produtivo da região da COMCAM, Jackelline Favro, o estudo realizado pelo Sebrae trouxe uma visão geral da região apresentando as potencialidades e gargalos existentes.Ela ressalta a importância dos municípios da região realizarem ações conjuntas que contribuam para o fortalecimento da região e ressalta a importância do Programa Paraná Produtivo neste processo.