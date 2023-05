Assaltantes se passam por policiais e roubam veículo, celulares e notebook em rodovia da região

Um caso de roubo envolvendo indivíduos que se passaram por policiais ocorreu na noite desta segunda-feira, 29, por volta das 21h20min, na PR-180, entre as cidades de Goioerê e Moreira Sales. A vítima compareceu ao destacamento da Polícia Militar para relatar o assalto.

Segundo o relato da vítima, ele estava viajando de Nova Aurora em direção a Cianorte quando um veículo começou a segui-lo de perto. O carro suspeito se aproximou com os giroflex (luzes vermelhas e azuis) e sirenes semelhantes às utilizadas pela polícia militar. Em seguida, o veículo o forçou a parar e um indivíduo, armado com uma pistola, abordou a vítima.

O assaltante ordenou que a vítima continuasse dirigindo pela rodovia e, na primeira entrada de uma estrada de terra, que virasse. A vítima seguiu as instruções do criminoso, que subtraiu seu veículo, um Toyota Yaris prata, e fugiu do local, deixando a vítima para trás. Além do carro, foram levados também um notebook Apple de 12 polegadas prateado, um celular Xiaomi 8T e um iPhone 11.

Após o ocorrido, a vítima foi orientada pelas autoridades quanto aos procedimentos a serem tomados diante da situação. A polícia está investigando o caso e buscando pistas que possam levar à identificação e captura dos criminosos.

Fonte: Tribuna da Região