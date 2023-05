Foi Por Você – Produtos Naturais: Fibra de Maça – Saiba os 10 benefícios para sua saúde

FIBRA DE MAÇÃ ou FARINHA DE MAÇÃ

As farinhas chamadas funcionais ou fibras, especialmente as advindas da casca de frutas, trazem inúmeras vantagens e benefícios ao corpo humano.

As cascas de alguns alimentos possuem propriedades tão benéficas à saúde quanto a polpa, e uma das formas mais eficazes de aproveitar todos os nutrientes das cascas é o consumo na forma de farinha.

Coloridas e bastante nutritivas, elas são fontes de fibras naturais que auxiliam principalmente no bom funcionamento do organismo, regulando o intestino.

A farinha de maçã é uma das mais usadas e saborosas pela presença de nutrientes e fibras, por isso, pode melhorar a saúde, a pele e ainda ajudar a emagrecer. A casca da maçã também tem propriedades importantes para a saúde. A farinha desta casca reduz o colesterol e triglicerídeos, além de aumentar a saciedade e diminuir a fome.

BENEFÍCIOS DA FIBRA OU FARINHA DE MAÇÃ

Os benefícios da farinha de maçã estão relacionados principalmente com a presença de fitoquímicos que reduzem o colesterol e triglicerídeos, além de aumentar a saciedade e diminuir a fome.

A farinha de maçã é rica em fibras solúveis e insolúveis que estimulam a formação da flora bacteriana saudável e auxiliam no tratamento da disbiose intestinal. Além disso, combate a prisão de ventre e contribui com o processo de desintoxicação, eliminando resíduos presentes no organismo naturalmente. Também ajuda na redução do colesterol ruim e diminui as chances de desenvolver doenças cardiovasculares. Promove saciedade; Elimina toxinas; Melhora o funcionamento intestinal; Reduz desgaste muscular; Evita a obesidade; Reduz o colesterol ruim; Equilibra os níveis de açúcar; Combate o câncer; Reduz a gordura corporal; Diminui as chances de doenças do coração

FORMAS DE CONSUMO DA FARINHA DE MAÇÃ

A farinha pode ser consumida em saladas de vegetais, saladas de frutas, iogurtes, vitaminas, sucos, no leite ou acrescentada nas refeições como complemento de alguns pratos. Outra opção é enriquecer receitas de bolos e tortas com o alimento funcional. O ideal é ingerir uma colher de sopa, duas vezes ao dia. Como a farinha ajuda a diminuir a fome, o ideal é consumir antes das principais refeições ou mesmo durante a refeição junto com a comida.

