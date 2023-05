Motociclista sem CNH é preso em Campina da Lagoa

A equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento na área central de Campina da Lagoa, quando observou um indivíduo conduzindo uma motocicleta, onde o mesmo ao perceber a equipe policial acelerou levantando suspeito, desta forma, foi dado sinal sonoro e luminoso de abordagem, porém o condutor desobedeceu e evadiu, então a equipe fez um acompanhamento, sendo o mesmo abordado em seguida no endereço acima citado. Feito busca pessoal, do local e identificado o condutor não sendo localizado nada de ilícito com o mesmo.

Sendo constatado que o mesmo não possui CNH para conduzir motocicleta .

A motocicleta, marca/modelo: Honda/CG 125 de cor vermelha, ano do modelo: 1988, que ao consultar via Sesp/Intranet constava débito de licenciamento, sendo então encaminhado a motocicleta e o condutor ao destacamento para medidas pertinentes a transito, e posterior para a Delegacia de Policia Civil.

11º BPM