Usuário de droga é encaminhado para a delegacia após ser abordado pela PM em Campina da Lagoa

A equipe da Policia Militar de Campina da Lagoa realizava patrulhamento pelo centro da cidade, quando

avistou dois homens, com mochilas nas costas andando de forma apressada e olhando para os lados, o que levantou suspeitas por parte da equipe policial que procedeu à abordagem.

Após a busca pessoal e nas mochilas de ambos, foi identificado na mochila de um dos abordados, 3 buchas de substância análoga à maconha, que segundo ele era para consumo pessoal, pois é usuário. Ele disse que trabalha em uma empresa, para onde estava indo no momento.

Nada foi encontrado com o outro abordado. Ele foi orientado e liberado no local e o outro acompanhou a equipe policial para confecção do B.O e lavratura do Termo Circunstanciado. Posteriormente o mesmo foi liberado e a droga armazenada para posterior entrega ao cartório do 11° BPM.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online