Homem fica ferido em acidente no Centro de Ubiratã

Um homem ficou ferido após um acidente envolvendo um Fiat Uno e uma motocicleta no final da tarde desta quarta-feira (31), em Ubiratã.

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Nilza de Oliveira Pipino com Rua Nossa Senhora Aparecida. Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros estiveram no local fazendo o primeiro atendimento, imobilização da vítima e encaminhamento para o hospital.

.

.