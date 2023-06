Polícia Militar apreende carga de cigarros em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Juranda, aprendeu nesta terça-feira (30), no Bairro Maccagnan, área rural do município de Campina da Lagoa uma carga com 44 caixas de cigarros oriunda do Paraguai.

Segundo informações o Sargento Willian se deslocava da sua residência no bairro São Francisco em direção a cidade de Juranda e no trajeto acabou se deparando com dois veículos em atitude suspeita, momento em que iniciou o acompanhamento tático quando a cerca de seis quilômetros abordou uma caminhoneta Amarok.

Na caminhoneta foi constatada a carga de cigarros onde o condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido ao destacamento da Polícia Militar de Campina da Lagoa e posteriormente encaminhado junto com a mercadoria a Polícia Federal em Cascavel para serem tomadas as devidas providências.

A ocorrência teve o apoio da Polícia Militar de Campina da Lagoa e policiais da 2º CIA de Ubiratã.