Como aprender inglês assistindo séries

Você já se pegou assistindo a sua série favorita e se perguntou se poderia transformar esse momento de diversão em uma oportunidade de aprendizado? Bem, a boa notícia é que isso é possível! Aprender inglês assistindo séries se tornou uma estratégia cada vez mais popular entre estudantes de língua ao redor do mundo, e por um bom motivo.

Além de ser uma maneira envolvente e divertida de praticar o idioma, assistir séries pode aprimorar a compreensão auditiva, a pronúncia, o avançado e até mesmo a compreensão cultural. Nesta leitura, exploraremos como você pode tirar o máximo proveito dessa abordagem de aprendizado inovador.

Comece com as legendas em português

Essa abordagem inicial permite que você se familiarize com os diálogos, treine seu ouvido e adquira um novo vocabulário.

Ao ver as palavras escritas em português enquanto escuta o áudio em inglês, você começa a fazer conexões entre os sons e as palavras. Isso ajuda a melhorar sua compreensão auditiva e aprimorar sua capacidade de reconhecer palavras e frases no contexto.

As legendas em português também facilitam o processo de aprendizado, ao fornecerem uma tradução direta das falas.

Dessa forma, você pode entender o significado das palavras desconhecidas e aprender novas expressões idiomáticas enquanto assiste às séries. À medida que você se acostuma com os padrões e a sonoridade, gradualmente poderá passar para legendas em inglês ou até mesmo assistir sem legendas.

Consuma um conteúdo simples

Quando se trata de aprender inglês assistindo filmes e séries, é recomendado optar por produções que apresentem diálogos simples e fáceis de compreender. Gêneros como animações, comédias românticas, séries adolescentes e sitcoms são excelentes escolhas para estudar por meio do entretenimento audiovisual.

As animações, por exemplo, geralmente têm diálogos mais claros e uma linguagem mais simples, tornando-as ideais para iniciantes no aprendizado. Os personagens costumam falar de forma mais pausada e usar vocabulário básico, facilitando a compreensão e o acompanhamento da história.

As sitcoms, conhecidas por suas comédias de situação e diálogos rápidos, também são ótimas opções para aprender inglês assistindo séries. Elas apresentam personagens carismáticos e enredos simples, permitindo que você se acostume com o ritmo e a pronúncia do que está sendo falado.

Legendas em inglês

Quando você sentir que está pronto para avançar em seu aprendizado, uma ótima estratégia é começar a assistir aos filmes e séries com legendas em inglês. Essa etapa permitirá que você exercite tanto a compreensão auditiva quanto a leitura, proporcionando uma experiência imersiva para internalizar a língua de forma mais profunda.

Isso ajudará a consolidar o que você já aprendeu até agora, permitindo que você se acostume com como as palavras são escritas e pronunciadas. Ao ler as legendas enquanto ouve os diálogos, você estará reforçando a conexão entre a palavra escrita e a sua pronúncia correspondente.

É importante ressaltar que, nesse estágio, você não precisa se preocupar em entender palavra por palavra. A compreensão do contexto é essencial. Foque em captar o significado geral das frases e como elas se relacionam com as imagens e a narrativa da história.

Faça um curso de inglês EaD

Os cursos de inglês EAD fornecem uma base sólida de conhecimento da língua, abrangendo a gramática, a pronúncia e outras habilidades essenciais.

Ao aprender inglês por meio de um curso EAD, você adquire as ferramentas necessárias para compreender e se comunicar melhor no idioma. Isso inclui a compreensão de estruturas gramaticais, o desenvolvimento de um avançado mais amplo e o aprimoramento da sua habilidade de compreensão auditiva.

Essas habilidades adquiridas serão extremamente úteis ao assistir séries e filmes em inglês. Você conseguirá entender as palavras e frases faladas pelos personagens, identificar o contexto e acompanhar a história com mais facilidade.

Gostaríamos de saber sua opinião sobre as dicas que compartilhamos! Deixe seu comentário e nos conte o que achou!