Sub 20: Clássico Argentina-Nigéria, mais Inglaterra-Itália e Brasil-Tunísia encorajam o oitavo

Com o apoio de sua torcida, novos jogadores e da IviBet Brasil, a Argentina deixou para trás o papel do último torneio sul-americano que lhe custou a classificação para o Mundial Sub-20 e como anfitriã fechou uma primeira fase perfeita, emergindo como grande favorito ao título.

A alviceleste enfrentará na quarta-feira a Nigéria, velha conhecida dos mundiais de todas as categorias, pelas oitavas de final da competição juvenil, na qual também se destacam os cruzamentos Inglaterra-Itália e Brasil-Tunísia.

A seleção argentina, campeã da competição com seis troféus, havia ficado de fora do torneio que a Indonésia iria sediar após um decepcionante oitavo lugar entre dez seleções no Campeonato Sul-Americano em janeiro.

Depois de permanecer como anfitriã após a FIFA retirar a sede do país asiático, a Argentina formou um novo elenco respeitando aquele que disputou a eliminatória. Embora alguns clubes europeus lhe negassem jogadores de renome como Alejandro Garnacho (Manchester City), outros como Luka Romero, Valentín Barco, Matías Soulé e Juan Gauto apareceram, dando-lhe outra frescura e hierarquia.

Após a confirmação do técnico Javier Mascherano, que ameaçou demitir-se, Leandro Stillitano passou a integrar a comissão técnica, que foi adjunto de Ariel Holan e Gustavo Quinteros em vários clubes.

O terceiro pilar da campanha perfeita no primeiro turno – três vitórias, 10 gols a favor e apenas um contra – foram os torcedores, que completaram cada jogo da Alviceleste em uma continuação do clima de euforia que existe no país sul-americano .depois que Lionel Messi levantou a Copa do Mundo no Catar.

“Já fizemos o que tínhamos que fazer: vencemos os três jogos”, disse Mascherano após vencer a Nova Zelândia por 5 a 0, em que Romero, o jovem mexicano nascido na Espanha, que se formou na Espanha e optou por vestir a camisa da Alviceleste, se destacou, e suplente em partidas anteriores. “Neste tipo de campeonato todos são importantes e o rendimento de cada um eleva a equipa.”

O próximo rival será a Nigéria, duelo com longa história em diferentes categorias, no estádio Bicentenario de San Juan.

As seleções principais se enfrentaram cinco vezes na Copa do Mundo e a Argentina venceu todas elas. Nos Sub-17 houve igual número de confrontos, com três vitórias das Águias Verdes. No escalão Sub20, o único precedente foi a final de 2005 que a equipa juvenil argentina venceu com Messi como figura.

A vitória mais lembrada dos africanos foi na final olímpica de Atlanta 1996.

O vencedor deste cruzamento colidirá com o sobrevivente do Equador, que busca superar seu histórico terceiro lugar na Copa do Mundo de 2019, e a Coreia do Sul, vice-campeã na mesma disputa, na quinta-feira em Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Nesta mesma tabela, o destaque é o Inglaterra-Itália, nesta quarta-feira, no estádio Único Diego Maradona, em La Plata. Será uma repetição do embate ocorrido no ano passado nas meias-finais do campeonato europeu, com vitória dos Três Leões.

O campeão europeu será reforçado com as chegadas de Brooke Norton-Cuffy e Callum Doyle (Coventry City) e Carney Chukwuemeka (Chelsea), emprestados pelos seus clubes após o final da temporada. A Azzurra, por sua vez, confia no atacante Cesare Casadei (Reading), artilheiro do torneio com quatro gols.

O vencedor enfrentará a Colômbia, que terminou em primeiro lugar em sua área, ou a Eslováquia (quarta-feira, em San Juan).

O atacante Marcos Leonardo (Santos), com três gols, é a estrela do pentacampeão mundial Brasil, que se recuperou do revés na estreia contra a Itália e enfrenta a Tunísia pelas oitavas de final, na quarta-feira, em La Plata.

Se os sul-americanos confirmarem a condição de favoritos, enfrentarão o Uzbequistão, campeão asiático, ou o estreante Israel, que abre as oitavas de final na terça-feira, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

O Uruguai, quinta seleção sul-americana ainda na competição, enfrentará a Gâmbia, revelação do campeonato ao assumir o grupo que dividia com Coreia do Sul e França (eliminada), na quinta-feira, em Santiago del Estero. O que segue enfrentará o vencedor do Estados Unidos-Nova Zelândia (terça-feira, em Mendoza).