Veículo é abandonado com cerca de 300 kg de drogas em Goioerê

A Polícia Militar de Goioerê recebeu informações sobre um veículo abandonado em uma estrada rural próxima à rodovia BR 272, após o pesque e pague Lago Azul.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um veículo GM/Chevette SL, de cor prata, abandonado. Após consultar os registros, foi constatado que o veículo não possuía queixa de furto ou roubo.

O veículo estava com as portas estavam destravadas. Ao realizar uma busca no interior do veículo, encontraram tabletes de entorpecentes, semelhantes à maconha. Apesar de buscas nas proximidades, nenhum suspeito foi localizado. Segundo informações outro veículo VW/Gol, cor prata, deu apoio para o condutor do Monza para irem até a cidade de Farol, a fim de localizar um mecânico para o veículo Chevette.

O veículo foi guinchado para o pátio da 2ª Companhia para a pesagem da droga e a confecção do boletim de ocorrência. Após a pesagem, foi constatado que havia um total de 299 kg de entorpecentes, fracionados em vários tabletes e envoltos em plástico preto e vermelho. Em seguida, tanto o veículo quanto a droga foram encaminhados para a 14ª Delegacia Regional de Polícia para as providências necessárias.