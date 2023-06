Polícia Militar apreende bagagens com produtos contrabandeados em abordagem a ônibus

A Polícia Militar realizou uma abordagem a um ônibus na cidade de Corbélia na tarde desta sexta-feira (02). Durante a operação, foram identificadas três bagagens contendo objetos oriundos do Paraguai, resultando em uma importante apreensão.

Os policiais encontraram duas malas repletas de cigarros eletrônicos, um produto popularmente conhecido como “vape”. Além disso, uma terceira mala continha diversos materiais de informática contrabandeados. A descoberta desses itens ilegais foi resultado da eficiente ação da equipe da Polícia Militar.

Após a identificação dos passageiros responsáveis pelas bagagens, a Polícia Federal foi acionada para prestar orientações sobre os procedimentos a serem adotados. De acordo com as instruções recebidas, os passageiros foram liberados no local, e os materiais apreendidos foram encaminhados à Receita Federal de Cascavel.

Essa ação conjunta entre a Polícia Militar, Polícia Federal e Receita Federal demonstra o empenho das autoridades no combate ao contrabando e ao comércio ilegal de produtos. A colaboração entre essas instituições é fundamental para garantir a segurança da população e a integridade das leis.

A Polícia Militar continua atuante na fiscalização e no combate ao contrabando em toda a região, visando coibir práticas ilegais e proteger os interesses do país. A população pode colaborar denunciando atividades suspeitas às autoridades competentes, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa e segura.

Fonte: Assessoria