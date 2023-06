100 Anos: Parabéns Sra. Albertina Leme Marinho – Pioneira de Ubiratã

Durante décadas inúmeras pessoas passaram por nossa gloriosa Ubiratã, histórias foram constituídas aqui e passaram a fazer parte da nossa terra. E hoje vou contar um pouquinho da história longínqua dessa centenária, que escolheu a cidade de Ubiratã junto a seu marido João Batista Luiz Marinho e seus filhos para aqui viverem seus capítulos da vida.

Sra. Albertina Leme Marinho, nasceu no dia 28 de maio de 1923, em São José de Toledo, Estado de Minas Gerais, filha de José Leme de Souza e Faustina Ferreira de Souza. Teve uma infância difícil, árdua afinal ela perdeu sua mãe ainda na infância, com apenas 9 anos de idade, junto a sua irmã mais nova Araci. Repleta de esperança, com a convicção de seguir adiante, se tornar adulta tão rápido era necessário.

Seu pai casou novamente e assim teve mais dois irmãos, Francisco e Aparecido. Sendo que Araci e Francisco já faleceram, Aparecido mora atualmente em Jundiaí – SP, com seus 84 anos.

Em meados de 1938, ainda em Minas Gerais, no Vilarejo de Nossa Senhora do Rosário, conheceu o também pioneiro de Ubiratã João Batista Luiz Marinho, vindo a contrair matrimônio em 18 de julho de 1942. Nesse local nasceram os dois primeiros filhos do casal José e Francisco. Ressalvo que Sr. João Batista Luiz Marinho nos deixou no ano de 2012 com seus bem vividos 99 anos de idade, foi por sua vez um dos sócios fundadores da Cooperativa Coagru neste município.

Em 1947, embarcados em um carro de boi esse casal, se dirigiu ao município de Bragança Paulista no Estado de São Paulo onde moraram por cerca de 5 anos, nasceram aí mais 2 filhas do casal, Maria e Conceição, nesse local o jovem casal cultivaram café.

No ano de 1952, migraram para o Estado do Paraná, Município de Uraí no norte do Estado residindo por 9 anos, com cultivo de cereais. Ali nasceram os filhos, João, Oralina, Faustina e Antonio. Foi em Uraí que o casal foi testado com sua confiança em Deus, com enorme sofrimento decorrido pela perda da pequena Conceição com apenas 3 anos de idade.

Foi na cidade de Uraí, que um amigo próximo da Família, Sr. Francisco Bessani alertou e incentivou sobre as terras de Ubiratã, sendo assim Sr. José Luiz e seu pai João Batista, vieram conhecer e adquirir sua então propriedade, nos anos 60, nesse período, o Sr. José tinha entre 16 e 17 anos de idade, enfrentaram a batalha da abertura das matas, serraram árvores para construção da casa para trazer o restante da família. Nesse período Sr. João Batista acabou ficando doente gravemente, retornando para se tratar em Uraí. Deixou o Sr. José trabalhando e dando continuidade aos novos planos para a família .Contaram com a ajuda do Sr. Alexandre Carlota, que muito contribuiu com a amizade e parceria na eficiente abertura de matas. Passavam por situações fortes até mesmo para se alimentarem, lembra Sr. José que passou uma semana comendo abóbora cozida com sal por exemplo, e o perigo constante dos animais silvestres como onças e cobras que tinham tantas os rodeando principalmente a noite.

Enfim em 1961, um caminhão serviu como meio de transporte para o casal desbravador, unindo todos os filhos em Ubiratã, onde fixaram residência nas proximidades onde hoje é a comunidade Santo Inácio. Aqui nasceram as 2 últimas filhas do casal, Lourdes e Teresa. Residindo apenas à 1 ano em Ubiratã a polivalente família passa por trágica e imensa dor com a perda do jovem Francisco com apenas 16 anos de idade, em um acidente enquanto ajudava abrir as matas. Tamanha foi a dor, que o casal cogitou a possibilidade de retorno ao estado de São Paulo. Sobretudo a confiança em Deus prevaleceu, ajudando a acalmar seus corações e permanecer a família então nesse município.

Fortalecidos na fé continuaram a desenvolver a vocação agrícola com transições dos cultivares, entre eles: café, feijão, arroz, milho, hortelã, soja. Até hoje Sra. Albertina reside em mesmo local, no sítio Santa Isabel, sede da família entre as comunidades Santo Inácio e Três Placas. Morando ela e sua estimada cuidadora Lindair, com os filhos José e Antônio ao redores.

Aqui nesta terra sagrada de Ubiratã, os filhos do casal se casaram, com exceção de Lourdes que encontrou uma vocação religiosa e como freira vive em prol dos mais humildes há mais de 35 anos.

Vale lembrar que o sítio sede da família Luiz Marinho recebeu o nome de Sítio Santa Isabel, devido a uma peripécia onde a mãe de Sr. João Batista, a Sra. Maria Sabina de Jesus havia problemas em engravidar, tendo o sonho de ser mãe, fez uma “promessa a Santa Isabel”, que se conseguisse ter um filho se chamaria João Batista, assim como a Santa. Desta forma foi batizado as primeiras terras de Ubiratã em homenagem a esse fato, já que a família toda é católica assídua.

Até essa data Sra. Albertina conta com: 8 filhos, 22 netos, 26 bisnetos e 3 tataranetos.

José Aparecido Luiz (José Batista) o filho primogênito do casal que no mês de junho fará 80 anos, nasceu em 15 de junho de1943 em Extrema -MG, católico foi Batizado na igreja antiga de Aparecida -SP, devoto de N. Senhora Aparecida, sempre foi o braço direito dos pais, com veneração incondicional a família, ajudando com a criação dos irmãos menores, Sr. José chegou a Ubiratã ainda na adolescência, porém vestido de maturidade, encontrou aqui juntamente a seus pais, a estabilidade que tanto almejavam, junto à eles procurou incentivar os irmãos a estudarem para terem um futuro melhor, “pois o conhecimento leva as pessoas onde elas querem ir”. Lembro que tanto o casal como Sr. José não tiveram oportunidades de estudo, devido à dificuldade da época. Mesmo assim, não conformado Sr. José sempre procurou se instruir de uma maneira ou outra, procurou conhecimento sozinho nos livros, revistas, rádios e ouvindo os mais velhos, sim, estamos falando de um autodidata. Criou em si um amor à cidade de Ubiratã, um conhecimento sobre História e Política do Brasil onde repassou a seus filhos, netos e a quem mais se aproximar, ele sempre tem algo a falar dos livros e noticiários. O benquerer por Ubiratã levou Sr. José a ter o mesmo amor pelas plantações vinda de seus pais Albertina e João. Uma das paixões de Sr. José são as tantas araucárias que ele ajudou plantar em uma de suas propriedades. Árvore símbolo do estado do Paraná, estão lá a quem apreciar queira. Com imenso orgulho Sr. José edifica a necessidade de também se proteger a terra que tanto ama e lhe serve de sustento. Proteger com ideal de sustentabilidade é seu maior orgulho.

Sr. José conhece bem o crescimento da cidade, aqui fez diversas amizades, casou-se com Antônia Francisca Luiz, da Família Carlota, que vieram do nordeste do país, teve 7 filhos, um deles acabou falecendo ainda bebê, tem dois netos. A batalha pelo sustento sempre teve obstáculos, mas a fé, a perseverança foram vestidas por toda essa família. Sr. José participava ativamente do Sindicato Patronal Rural, esteve na Fundação em 27 de outubro de 1986 como 1º secretário, também é Ministro Extraordinário da Palavra e da Eucaristia da Comunidade Santo Inácio por mais de 40 anos. Comunidade onde toda a família Luiz Marinho teve vivências pela igreja ou pela Escola.

Finalizo com a frase do Patriarca Sr. João Batista Luiz Marinho se referindo ao amor por essa “terra”. Amor que transcende gerações.

“Melhor que aqui somente o céu!”