Após abordagem, mulher da golpe de garrafa em policial e acaba presa em Ubiratã

A equipe da Policial Militar realizava policiamento no evento Municipal de Ubiratã “Expobira”. Momento em que finalizava o show principal da noite de sábado quando o Comandante do Policiamento apresentou a equipe uma feminina identificada posteriormente via Sesp/Intranet.

Relata o Comandante do Policiamento que durante as orientações e abordagens proferidas á um grupo

de pessoas em início de vias de fato, este após tentar deixar o local foi surpreendido com um golpe de garrafa na região da cabeça, desferido sem a percepção do referido Policial Militar.

Diante da gravidade dos fatos esta recebeu voz de prisão, e foi encaminhada a sede da 2ªcia/11ºbpm para as providências necessárias.

Fonte: 11º BPM