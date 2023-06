Dois são encaminhados a delegacia após serem flagrados com drogas na Expobira

Durante o policiamento ostensivo e preventivo do evento Expobira na noite do último sábado (03), foram

avistados dois indivíduos que quando viram a presença policial tentaram disfarçar o rosto e demonstraram nervosismo com a aproximação da equipe.

Devida a essa fundada suspeita, foi dado voz de abordagem aos indivíduos os quais foram identificados e

submetidos a busca pessoal e no terreno. Durante a busca pessoal e no veículo do abordado, foi localizado dentro do veículo, na porta dianteira direita uma carteira de cigarros, a qual continha

cerca de 1grama de substância análoga a maconha e no chão do veículo foi localizado cerca de 0,5 grama de substância análoga a cocaína.

Ao ser questionado de quem eram aquelas substâncias, o mesmo assumiu ser dono, porém disse que a

cocaína não era de sua propriedade. Nesse momento, foi questionado ao outro abordado sobre a substância, momento em que este assumiu ser de sua posse. Neste momento, foi dado voz de prisão aos indivíduos, os quais foram conduzidos para o Sede da 2° Cia para a realização do termo circunstanciado.

Fonte: 11º BPM