Homem com mandado em aberto é preso após causar tumulto na Expobira

Durante policiamento ordem de serviço do evento Expobira, a equipe da Policia Militar foi

acionada por pessoas da festa, que um indivíduo de boné vermelho e blusa cinza estava causando confusão próximo as barracas que se encontravam no local.

A equipe localizou o indivíduo que estava visivelmente embriagado e estava empurrando outras pessoas causando varias brigas. Ele não quis se identificar e então foi conduzido até o modulo da PM que se encontrava no local, sendo então encaminhado a Cia para a averiguação e identificação.



Ao chegar a Cia foi consultado via Sesp-Intranet, identificado o abordado e constatado que em seu nome havia um mandado de prisão em seu desfavor expedido pela da Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu. Foi então cientificado acerca do mandado de prisão em seu desfavor, dado lhe voz de prisão e dito seus direitos posteriormente o mesmo foi encaminhado para o estabelecimento prisional de Assis Chateaubriand.

Fonte: 11º BPM