Homem é preso após desferir golpes de faca em companheira durante discussão em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de uma mulher que havia chegado sozinha ao Hospital com várias facadas no pescoço.

Ao questionar a vítima sobre os fatos, esta informou que seu companheiro desferiu golpes de faca contra ela, atingindo várias vezes seu pescoço. Informou que o fato teria ocorrido em sua residência, onde estaria uma testemunha, que é seu amigo, e que a agressão teria ocorrido por um desentendimento do casal, fato que ocorre com frequência. Informou ainda que possivelmente o indivíduo já teria se evadido do local, e muito provavelmente se encontraria onde reside o indivíduo e sua tia.

A equipe policial se deslocou ao local dos fatos, onde encontrou o amigo da vítima e grande quantidade de sangue no chão da casa, nos móveis e no quintal. Ele informou que não estava no local no momento do crime e que por isso não viu nada. No mesmo instante, a equipe deslocou-se ao endereço do indivíduo, local onde foi possível encontrá-lo, uma vez que ao chegar à frente da casa, a tia atendeu os policiais e chamou o indivíduo que logo confessou o crime e saiu da residência usando um par de botas ensanguentadas.

Ele recebeu voz de prisão e foi orientado sobre seus direitos. Foi necessário o uso de algemas, com base na súmula vinculante número 11 do STF, devido ao fundado receio de perigo à integridade física própria, de terceiros e da equipe policial. Foi apreendido o par de botas. Posteriormente à confecção do boletim de ocorrência, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Campina da Lagoa.

Fonte: 11º BPM