Motocicleta é furtada no Distrito de Yolanda

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de furto de motocicleta no Distrito de Yolanda.

No local, a equipe fez contato com o solicitante, o qual informou que sua motocicleta Honda/XR 250 tornado, cor laranja, foi furtada entre as 21h00min do dia 06/06/2023, último momento que viu o veículo na garagem, e as 02h00min do dia 07/06/2023, momento em que percebeu a falta da moto.

A vítima foi devidamente orientada. A equipe realizou patrulhamento nos arredores do fato, sem êxito em localizar o veículo.

Fonte: 11º BPM