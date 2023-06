Operação de Segurança Viária da PRF no Paraná busca reduzir acidentes durante feriado de Corpus Christi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta quarta-feira (07), às 0h, a Operação de Segurança Viária para o feriado prolongado de Corpus Christi. A ação tem como objetivo principal garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelas estradas do estado do Paraná, além de reduzir o número de acidentes e vítimas fatais nas rodovias durante esse período.

Com previsão de término à meia-noite de domingo, 11 de junho, a operação contará com um efetivo reforçado da PRF, que atuará em pontos estratégicos das principais rodovias paranaenses. O objetivo é intensificar a fiscalização e o policiamento, além de promover ações educativas para conscientizar os motoristas sobre a importância de adotar comportamentos seguros no trânsito.

A operação visa coibir infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante, uso irregular de dispositivos de segurança, como cintos de segurança e cadeirinhas para crianças, além do combate ao transporte de cargas irregulares. O trabalho de fiscalização será realizado por meio de abordagens a veículos, testes de alcoolemia e monitoramento através de radares e câmeras.

A PRF reforça que, com o aumento significativo no fluxo de veículos nas rodovias, é fundamental que os condutores assumam a responsabilidade de adotar comportamentos seguros no trânsito. A pressa, a imprudência e a falta de atenção são fatores que podem comprometer não apenas a segurança do próprio condutor, mas também a de seus passageiros e de todos os outros usuários das rodovias.

Regras de ouro para uma viagem segura:

1. Respeite os limites de velocidade: Dirija dentro dos limites estabelecidos para a via e das condições de tráfego e clima. O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes graves.

2. Faça revisão no veículo: Antes de pegar a estrada, verifique o estado dos pneus, freios, óleo, água, faróis e lanternas. A manutenção adequada do veículo é essencial para evitar problemas mecânicos durante a viagem.

3. Use sempre o cinto de segurança: É fundamental que todos os ocupantes do veículo estejam devidamente utilizando o cinto de segurança, inclusive os passageiros do banco de trás. Essa medida simples pode salvar vidas em caso de acidentes.

4. Evite ultrapassagens arriscadas: Realize ultrapassagens somente em locais permitidos e com total segurança. Lembre-se de utilizar a sinalização adequada e observar as condições da pista.

5. Não dirija sob efeito de álcool ou drogas: Consumir bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes e, em seguida, assumir a direção do veículo é extremamente perigoso e configura uma infração gravíssima, com suspensão da carteira de motorista e até prisão.