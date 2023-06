Três pessoas ficam em estado grave em acidente na BR 369

Três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente registrado no início da noite desta quinta-feira (08) na BR 369 no distrito de Nossa Senhora da Penha em Corbélia.

Havia a informação de uma vítima fatal, mas a PRF (Polícia Rodoviária Federal) confirmou que não foi registrada a morte.

O acidente aconteceu dois quilômetros para frente da praça de pedágio desativada e teria envolvido quatro veículos. Várias equipes do Siate e do Samu de Cascavel foram deslocadas para prestar atendimento as vítimas. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante os atendimentos.

Matéria atualizada às 20h.

Breve mais informações

Imagens: PRF

