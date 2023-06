PRF de folga troca tiros com bandidos e evita assalto na BR 369

Um agente da PRF (Polícia Rodoviária Federal) trocou tiros com criminosos e impediu um assalto a um ônibus interestadual na madrugada de sábado (10) na BR 369, em Cascavel. Um suspeito de participação no crime foi preso em ação conjunta de policiais militares da Cavalaria e do Serviço Reservado.

O ônibus saiu de Foz do Iguaçu e seguia com destino a São Paulo (SP) com 36 passageiros quando foi abordado pelos marginais que estavam em um Chevrolet Vectra de cor escura nas proximidades do Bairro Lago Azul. Os bandidos efetuaram disparos contra o coletivo, forçando o motorista a parar. Ao perceber que se tratava de um assalto, o PRF que estava no ônibus revidou contra os suspeitos, que fugiram.

O policial, no entanto, foi surpreendido por outros criminosos que estavam em um segundo carro logo atrás. Ele foi agredido pelas costas e entrou em luta com os indivíduos, que também se evadiram logo em seguida.

Após o crime, equipes da Polícia Militar e também da Guarda Municipal realizaram diligências pela rodovia. No quilômetro 510, próximo à entrada do Reassentamento São Francisco, militares da Cavalaria e do Serviço Reservado conseguiram abordar um Vectra de cor cinza, conduzido por rapaz de 24 anos, suspeito de envolvimento no assalto. Ele alegou aos policiais que apenas fazia o serviço de “batedor”. O detido, que já tem antecedentes por roubo e tráfico, foi conduzido a 15ª SDP (Subdivisão Policial). O carro também foi apreendido.

A PM suspeita da participação de pelo menos outros dois indivíduos na tentativa de roubo. Buscas foram realizadas, mas até o fechamento da reportagem, nem os assaltantes, nem o outro veículo usado no crime haviam sido localizados.

O policial, que ficou ferido na luta com os bandidos, foi atendido em um hospital de Corbélia e após receber alta esteve na 15ª SDP para prestar depoimento, acompanhado de uma equipe da PRF. O motorista e os passageiros do ônibus foram à delegacia para aguardar a chegada de outro veículo para seguirem viagem.