Carro carregado com grande quantidade de contrabando é apreendido em Ubiratã

Um carro carregado com grande quantidade de contrabando foi apreendido na BR 369 em Ubiratã.

Policiais militares do BPFron realizavam patrulhamento pela rodovia, quando abordaram o motorista de um veículo.

Em busca veicular foi constatado que o automóvel estava carregado com mercadorias contrabandeadas do Paraguai.

Diante da situação o veículo e as mercadorias foram apreendidos e entregues à Receita Federal de Cascavel. Já o ocupante do veículo, homem de 40 anos, foi qualificado e liberado no local.

com informações BPFron