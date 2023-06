Duas caminhonetas foram roubadas ontem na região

A Polícia Militar de Goioerê agiu rápido e conseguiu recuperar um dos veículos roubados na tarde de segunda-feira, 13, na rodovia entre Goioerê e Quarto Centenário. O veículo recuperado, uma caminhonete Ranger, estava de posse de dois indivíduos, de 20 e 17 anos, que tentaram fugir da Polícia mas foram interceptados na PR-180, próximo ao Aterro Sanitário Municipal.

RANCHO. O primeiro roubo aconteceu por das 16h30min, cuja vítima, um homem de 47 anos compareceu à 2ª Companhia da Polícia Militar para relatar o incidente. De acordo com a vítima, enquanto se dirigia para Rancho Alegre do Oeste, por volta das 12h, foi abordado por um veículo Gol na PR 472.

O Gol era ocupado por três indivíduos, sendo que dois deles estavam armados. Ao parar seu veículo, o homem foi informado de que se tratava de um assalto. Um dos assaltantes ordenou que ele entrasse no Gol e entregasse sua caminhonete aos criminosos. Após entrar no veículo, a vítima relatou que foi mantida em cárcere privado por aproximadamente duas horas, dando voltas pela região, até ser abandonada próximo a um comércio no centro de Goioerê.

QUARTO CENTENÁRIO. No final da tarde, por volta das 17h30min, uma equipe policial de Quarto Centenário recebeu informações através do COPOM de Goioerê sobre um roubo de uma caminhonete Ranger que teria ocorrido por volta do meio-dia.

A vítima relatou ter sido mantida em cárcere privado pelos criminosos. Com base nessas informações, a equipe policial deslocou-se até Goioerê para realizar patrulhamento e buscar o veículo roubado.

Durante o patrulhamento na Rua Engenheiro Beltrão, no Conjunto Águas Claras, a equipe avistou a caminhonete mencionada e iniciou uma perseguição após o veículo fugir ao visualizar a viatura policial. Utilizando sinais sonoros e luminosos, os policiais seguiram o veículo em alta velocidade pela Rua dos Canários, e o suspeito adentrou na PR-180, rumo à cidade de Moreira Sales.

Durante a fuga, o condutor realizou manobras perigosas na contramão, colocando em risco a equipe policial e terceiros. A abordagem ao veículo ocorreu com sucesso na PR-180, próximo ao Aterro Sanitário Municipal. Dois indivíduos, de 20 e 17 anos, foram identificados e abordados. Além disso, a caminhonete roubada foi recuperada. Diante dos fatos, a equipe policial encaminhou os envolvidos e o veículo para os procedimentos de polícia judiciária.

Fonte: Tribuna da Região