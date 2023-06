Estudante de medicina toma arma e atira contra namorado após ser agredida em Maringá

Uma estudante de medicina foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá, após realizar diversos disparos de arma de fogo contra o namorado, na madrugada desta segunda-feira (12), no bairro Jardim Alvorada.

De acordo com a jovem, ela mora em Salto Del Guairá, no Paraguai, onde está cursando medicina. Neste final de semana, ela veio para Maringá, para visitar o namorado.O casal transitava pela via em uma Range Rover Evoque, quando o namorado passou a agredi-la e a ameaçá-la. No cruzamento da Rua Vítor do Amaral, com a Rua Pioneiro Bruno Bluthgen, a estudante aproveitou de um descuido do homem e pegou uma pistola 9mm que ele carregava no console do carro.Neste momento, o homem saiu correndo e a mulher passou a realizar disparos de arma de fogo. Ela afirmou que atirou para cima, porém algumas testemunhas relataram que ela chegou a correr atrás do homem com a arma em punho e realizando disparos.A Polícia Militar foi acionada e encontrou o veículo abandonado com os vidros abertos e várias cápsulas deflagradas de pistolas espalhadas no meio da rua. As equipes passaram a realizar patrulhamento e a estudante foi localizada e ela indicou onde jogou a arma. Ela estava com lesões no rosto e braços.Diante dos fatos a mulher e a arma foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia e estão à disposição da justiça. O namorado foi identificado, porém não foi localizado. Ele, em 2022, furtou armas de dois agentes do SOE, durante uma briga em bar na cidade de Campo Mourão.

(Fonte: Plantão Maringá)