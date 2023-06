Homem é encaminhado a delegacia por porte ilegal de munição em Nova Cantu

Durante patrulhamento a equipe da Policia Militar de Nova Cantu se deparou com três indivíduos

dentro de um veículo de cor amarela, que ao ser consultado via Sesp-Intranet se encontrava com o licenciamento atrasado, último ano do licenciamento sendo 2021, foi dado a voz de abordagem aos três ocupantes do veículo, e após ser feito a busca minuciosa foram identificados os três.

Após busca veicular foi encontrado uma munição de calibre 9mm Luguer-CBC-. Ao ser questionado sobre a procedência da munição, um dos abordados confessou que seria sua e que teria encontrado em um Stand de tiros no município de Mamborê.



Diante do fato, o veículo foi recolhido para o Destacamento de Polícia de Nova Cantu, e o senhor foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Campina da Lagoa para procedimentos cabíveis.

Fonte: 11º BPM