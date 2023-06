Mulher morre após ser atacada por boi no oeste do Paraná

Carlise Frizon Dinomenico, de 43 anos de idade, faleceu em um hospital de Toledo, no oeste do Paraná, vítima de um acidente doméstico em uma área rural. A mulher foi atingida por um boi no final de semana passado.

Segundo informações, Carlise estava no potreiro quando foi atingida pelo animal. Ela recebeu socorro imediato e todo o atendimento médico necessário.

No entanto, devido ao agravamento do seu estado de saúde, em decorrência de oito costelas fraturadas que resultaram em hemorragia interna, ela não resistiu e faleceu.

Fonte: O Novo Oeste