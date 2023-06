Sobrinho furta veículo da tia e é preso pela PRF na BR 369

Um Chevrolet Vectra furtado na cidade de Corbélia foi recuperado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na madrugada de quarta-feira (14), na BR 369, em Cascavel. Três rapazes foram presos, dentre eles o sobrinho da proprietária do carro.

De acordo com a PRF, o veículo foi furtado pelo sobrinho na noite de terça-feira (13). Ele aproveitou enquanto a vítima estava no banho para fugir com o automóvel.

Durante patrulhamento, a equipe policial abordou o Vectra e, em consulta ao sistema, constatou o alerta de furto. Além do sobrinho da vítima, outros dois indivíduos ocupavam o carro e foram detidos. O trio foi encaminhado a 15ª SDP (Subdivisão Policial).