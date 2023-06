Bebê de um ano é picada por escorpião em Cmei de Maringá

Uma criança de apenas um ano de idade foi picada por um escorpião na manhã desta quinta-feira (15) em Maringá. O acidente aconteceu dentro da sala de aula do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Alba de Araújo da Rocha Loures, no bairro Jardim Catedral.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a criança foi picada na mão enquanto participava de uma brincadeira na sala de aula. As equipes foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ao bebê, que foi encaminhado ao hospital sem gravidade.

Em nota, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Educação (Seduc) informou que “A criança está estável e recebe os cuidados médicos necessários, com acompanhamento do município. A direção escolar acionou rapidamente a família e o Samu, que realizou o atendimento no local e encaminhou o estudante para o hospital.

O município reforça que os servidores da educação recebem treinamento constante da equipe de zoonoses da Secretaria de Saúde, com orientações sobre limpeza e medidas de prevenção. Além disso, os serviços de manutenção e limpeza são realizadas diariamente nas unidades escolares. Conforme recomendação do Ministério da Saúde, o município também monitora prédios públicos com busca ativa para combate de escorpião.”