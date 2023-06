Colisão frontal entre Fox e caminhão é registrada na BR 369

Uma colisão frontal envolvendo um veículo Ford Fox e um caminhão Mercedes Bens baú foi registrada durante a madrugada por volta das 03h30 desta quinta-feira (15), na altura do KM485 da BR 369 nas proximidades do Distrito de Ouro Verde do Piquiri em Corbélia .

Segundo informações repassadas, o caminhão trafegava no sentido à cidade de Ubiratã quando o veículo Fox que seguia no sentido contrário invadiu a pista contrária o atingiu.

O condutor do caminhão não teve ferimentos, e o condutor do Fox evadiu-se do local do acidente.

As equipes da Defesa Civil, SAMU e Der prontamente compareceram ao local do incidente, oferecendo atendimento e suporte às vítimas, bem como auxiliando na remoção dos veículos envolvidos. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada e realizou o registro da ocorrência, coletando evidências e informações necessárias para esclarecer os detalhes do acidente.

Com informações do Portal Corbélia