Messi é detido em aeroporto após cometer gafe: ‘Taiwan não é China?

O jogador Lionel Messi ficou detido no Aeroporto Internacional da China depois de entrar no país usando seu passaporte espanhol. O atacante cometeu uma gafe ao acreditar que o país independente Taiwan, faz parte da China. As informações são do portal ND+.

O jogador ficou detido por volta de 30 minutos no aeroporto. Segundo a lei de Taiwan, os espanhóis têm entrada livre no país, porém a regra não funciona na China. Para entrar, Messi deveria ter usado o passaporte argentino, pois estava a serviço da seleção argentina.

O atleta ficou surpreso com a decisão das autoridades chinesas e questionou: “Taiwan não faz parte da China?”. Ele estava acompanhado do meio-campista da Juventus, Ángel Di María.