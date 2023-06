Primeiro caso de febre maculosa é confirmado no Paraná

A febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida pela picada de carrapatos estrela, eles são encontrados facilmente em áreas de mata.

Este ano foram confirmados 54 casos e oito mortes de febre maculosa no Brasil. As mortes aconteceram em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A região sul do Brasil tem 18 casos de febre maculosa confirmados. O primeiro caso do ano no Paraná foi confirmado no município de Foz do Iguaçu, na região oeste do estado. Outros 43 casos estão em investigação.

Existem formas de cuidar para que os carrapatos não se multipliquem, diminuindo a incidência da doença.

Os sintomas podem variar, mas devem aparecer em até 14 dias depois da picada do carrapato infectado. Nos primeiros dias pode acontecer febre alta, dor de cabeça, dores musculares e fadiga, além do aparecimento de manchas avermelhadas na pele.

O tratamento da febre maculosa é feito com antibióticos e quanto mais precoce for o início do tratamento, maiores são as chances de recuperação completa. Em casos mais graves, pode ser necessária a internação hospitalar para que o paciente seja monitorado.