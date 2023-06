Terceiro envolvido em roubo de caminhonete em Goioerê é preso ao sacar o dinheiro do roubo

Um homem de 23 anos que teria envolvimento no roubo de uma caminhonete Ford Ranger na PR-472 na última terça-feira (13) foi preso, em Goioerê, após tentar sacar o dinheiro que teria roubado da vítima através de transações por Pix. Ele e sua esposa, de 16 anos, foram detidos em uma agência bancária do município.

De acordo com o 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM), após o crime e prisão dos outros dois envolvidos, a equipe manteve um patrulhamento ininterrupto pela região na tentativa de encontrar o terceiro envolvido – que segundo a vítima havia a obrigado a fazer diversas transações por Pix no tempo que ela foi mantida em cárcere privado.

Foi então que, por volta das 13h30, os militares receberam a informação que o suspeito e sua esposa estariam em uma agência bancária de Goioerê tentando sacar o dinheiro adquirido com o roubo. Ao chegar no local, os policiais encontraram o veículo do casal saindo e conseguiram abordá-lo.

Com o autor foi encontrado a quantia de R$ 7.430 em espécie, recém sacado na agência. Durante a conversa, o homem confessou ter participação no roubo, e disse ainda que havia retirado o dinheiro do banco para depositar o valor em outra conta bancária, mais segura.

O dinheiro foi apreendido e o casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município. O Conselho Tutelar também foi acionado considerando a menor envolvida na situação.

Fonte: OBEMDITO / 7°BPM