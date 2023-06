Caminhão tomba entre Cafelândia e Corbélia

Um Caminhão Scania tombou no início desta manhã de sábado (17), por volta das 07h40 no KM22 da PR-574 no trecho entre a cidade de Cafelândia e o Distrito de Nossa Senhora da Penha em Corbélia.

Segundo informações o veículo seguia no sentido Cafelândia/Penha quando o condutor perdeu controle e tombou às margens da pista.

Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado para atendimento em Cafelândia com ferimentos leves.

O trânsito no local ficou lento e teve que ser desviado durante o atendimento.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e fez o registro da ocorrência.

Fonte: Divulgação